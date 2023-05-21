الوفد الصحفى المرافق لسلطان عُمان لـ"اليوم السابع": مصر ركيزة العالم العربى

ايمان حنا

قال الكاتب الصحفى العُمانى عاصم الشيدى رئيس تحرير صحيفة عمان وأحد أعضاء الوفد الصحفى والإعلامى المرافق للسلطان هيثم بن طارق خلال زيارته لمصر، إن الشعب العُمانى ينظر لهذه الزيارة، التى يقوم بها السلطان هيثم بن طارق إلى مصر اليوم الأحد باعتبارها زيارة تاريخية، لعدة أسباب من بينها أنها زيارته الأولى لمصر منذ توليه الحكم، إضافة إلى كونها تأتى عقب القمة العربية الـ32 التى شهدت عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وأضاف الشيدى، لـ"اليوم السابع"، أن هناك علاقات شديدة الخصوصية وهى علاقات قديمة ترتكز على الجانب الحضارى، بشكل كبير، فكل من مصر والسلطنة لديهما حضارة عريقة، لذلك ثبتت قوة تلك العلاقات رغم المتغيرات والتحولات الكبيرة بالمنطقة والعالم، ولم تواجه العلاقة أى خلافات .

وأكد أن عُمان تنظر لمصر باعتبارها ركيزة أساسية فى العالم العربى، قوة العالم العربى تعتمد على قوة مصر فهى دولة مركزية تاريخيا وحضاريا وسياسيا ، إضافة إلى الكتلة السكانية الكبيرة بها، لذا تحرص سلطنة عمان على تقوية أواصر تلك العلاقات مع مصر.

وتبقى مصر كما وصفها وزير الخارجية السابق يوسف بن علوى :" إنها الركيزة التى تتكئ عليها الأمة العربية".

استطرد الشيدى قائلا: إن السلطان الراحل قابوس بن سعيد حرص على زيارة مصر عشرات المرات ، فكانت لها مكانة خاصة لديه .

وأكد أن هناك عادات وتقاليد مشتركة بين الشعبين خاصة فى صعيد مصر، واستعانت سلطنة عمان بالمعلمين المصريين فى عام 1970 منذ بداية النهضة الحديثة بالسلطنة .

وكان السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وصل اليوم، إلى القاهرة، فى زيارة يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.