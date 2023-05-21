الكويت: تفعيل البصمة البيوميترية للمواطنين والمقيمين والزائرين بداية من اليوم

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قالت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، إن قطاع أمن المنافذ والحدود قامت بتفعيل العمل بالبصمة البيومترية، والتي تتضمن أخذ بصمة الوجه والعين والأصابع للقادمين عبر المنافذ الكويتية.

وذكرت الداخلية الكويتية في بيان لها اليوم أن البصمة البيومترية يتم العمل بها للفئات العمرية من 18 سنة فأكثر (وفق إجراءات إصدار الجنسية بالقانون الكويتي) وسيخضع لها جميع القادمين عبر مختلف المنافذ سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو زائرين.

وأضافت أنه حرصا من المؤسسة الأمنية الكويتية على التسهيل على المواطنين والمسافرين تم تخصيص أربعة مراكز تابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات في مناطق (الجهراء - علي صباح السالم - منطقة غرب مشرف) على مدار 24 ساعة وكذلك مركز إدارة تحقيق الشخصية التابع للأدلة الجنائية في محافظة الفروانية (من الـ8 صباحا إلى الـ8 مساء) لإنهاء إجراءات البصمة البيومترية إضافة إلى الأجهزة التي توفرها الإدارة العامة للأدلة الجنائية في المنافذ الحدودية الجوية والبرية والبحرية.

وأفادت بأنه يتوجب على المواطنين والمقيمين أخذ موعد عن طريق منصة (متى) والزائرين عن طريق موقع وزارة الداخلية الإلكتروني لمراجعة المراكز المخصصة لإنهاء إجراءات البصمة (لمن يرغب بعمل بصمة قبل السفر) موضحة أنه يسمح للمسافرين عبر المنافذ بأنواعها من المغادرة دون إنهاء إجراءات البصمة ويقتصر عملها عند القدوم (العودة من السفر) وأنه جاري العمل على افتتاح مواقع ومراكز جديدة سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.