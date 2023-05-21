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السجن 3 سنوات للمتهمين بقتل بائع بسبب مشاجرة بين عائلتين فى المطرية

الأحد، 21 مايو 2023 03:13 م
السجن 3 سنوات للمتهمين بقتل بائع بسبب مشاجرة بين عائلتين فى المطرية هيئة المحكمة
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار نبيل عزير ابراهيم، وعضوية المستشارين طه ابراهيم، وإبراهيم فهمى وطلبة فوزى، بسكرتارية محمد الغلبان، بمعاقبة 7 من المتهمين بالسجن 3 سنوات وسنة للباقي، بعدما نشبت بينهما مشاجرة بالأسلحة النارية أسفرت عن مقتل بائع بطيخ بسبب خلافات على بيع العيش. 
 
تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة المطرية بلاغًا بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية  بين أصحاب محلات وبعض الأشخاص، بسبب فرض الإتاوة أسفرت عن مقتل بائع بطيخ وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن مشاجرة نشبت بين عائلتين، بسبب قيام أحد طرفي المشاجرة بتوبيخ سيدة بسبب شراء العيش من الفرن الذى يملكه الطرف الأخر.
 

اخبار الحوادث

المطرية

مشاجرة فى المطرية

المستشار نبيل عزير ابراهيم



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