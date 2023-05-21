السجن 10 سنوات لتشكيل عصابى من 8 متهمين حاولوا تهريب مخدرات للمحلة

قضت م حكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من 8 متهمين بالسجن 10 سنوات بتهمة إحضار كمية كبيرة من المواد المخدرة من محافظة الاسماعيلية، لادخالها لمدينة المحلة، تمهيدا لتوزيعها على عملاؤهم.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد نجحت في رصد المتهمين بعد ورود معلومات عن اعتزام التشكيل العصابي المكون من 8 متهمين تهريب كميات كبيرة من المخدرات من محافظة الاسماعيلية لمدينة المحلة ، تمهيدا لتوزيعها على عملائهم.

وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش ومخدر الشابو، وتم احالة المتهمين للمحاكمة الجنائية التي تداولت القضية واصدرت حكمها المتقدم.