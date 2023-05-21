السجن المشدد خمس سنوات لأحد المتهمين في قضية "مجموعة الخانكة"

قضت الدائرة الثامنة إرهاب برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة بالحكم على متهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات في القضية المعروفة باسم "مجموعة الخانكة"، المتهم فيها 23 متهما بتهم مختلفة من بينها تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحيازة أسلحة ومواد - زجاجات ممتلئة بالبنزين - مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين بدون ترخيص أو مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية، ويمثل في هذه الجناية أمام المحكمة المتهم الثاني فى القضية بعد ضبطه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم ، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن.
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