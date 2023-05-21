ونقلت وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية عن بيان الرئاسة القول إنه في نفس اليوم سيلتقي قاسم جومارت توكاييف مع رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب، التي ستقوم بزيارة دولة إلى كازاخستان.



ومن المتوقع أن يبحث الطرفان التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإنسانية.

وفي يوم الخميس المقبل، سيحضر رئيس كازاخستان الاجتماع الدوري للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في العاصمة الروسية موسكو.