الرئيس السيسي يصطحب سلطان عمان هيثم بن طارق إلى قصر الاتحادية

كتب محمد عبد العظيم

اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، سلطان عمان هيثم بن طارق، إلى مقر قصر الاتحادية لبدء هذه الزيارة بشكل رسمي.

واستقبل الرئيس السيسي، السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، عقب وصوله مطار القاهرة، قادما من سلطنة عمان في زيارة رسمية إلى مصر لمدة يومين.

ويحل السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ضيفاً عزيزاً على مصر في زيارة رسمية لمدة يومين، تشهد عقد مباحثات قمة تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.