اليوم السابع
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الأحد، 21 مايو 2023 02:57 م
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الرئيس السيسي يستقبل سلطان عمان اليوم

الأحد، 21 مايو 2023 02:36 م
الرئيس السيسي يستقبل سلطان عمان اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان
كتب محمد الجالى

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يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على مصر في زيارة رسمية لمدة يومين، تشهد عقد مباحثات قمة تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

السيسي

الرئيس السيسي

سلطان عمان

سلطنة عمان

زسارة سلطان عمان لمصر



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