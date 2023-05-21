الرئيس السيسي يستقبل سلطان عمان اليوم

كتب محمد الجالى

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على مصر في زيارة رسمية لمدة يومين، تشهد عقد مباحثات قمة تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.