الرئيس السيسي يستقبل سلطان عمان اليوم

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على مصر في زيارة رسمية لمدة يومين، تشهد عقد مباحثات قمة تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
الرئيس السيسي يستقبل سلطان عمان اليومالأحد، 21 مايو 2023 02:36 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان
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