الدفاع الروسية: اكتمال السيطرة على "باخموت" ومقتل 430 عسكريا أوكرانيا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اكتمال السيطرة على مدينة (باخموت) بدونيتسك، ومقتل نحو 430 عسكريا أوكرانيا في عمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف اليوم الأحد "نتيجة للأعمال الهجومية لتشكيلات (فاجنر) وبدعم من المدفعية والطيران لقوات مجموعة الجنوب بالجيش الروسي على محور أرتيوموفسك التكتيكي تم الانتهاء من تحرير المدينة ".



وأضاف كوناشينكوف: "تم القضاء على 85 عسكريا أوكرانيا على محور كوبيانسك، وأكثر من 60 عسكريا أوكرانيا على محور "كراسني - ليمان" وحوالي 100 عسكري أوكراني على محور أرتيوموفسك التكتيكي، وأكثر من 120 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك، ونحو 50 عسكريا أوكرانيا في بلدات سلادكوي وفلاديميروفكا في دونيتسك وليفادين بمقاطعة زابوروجيا، و15 عسكريا أوكرانيا على محور خيرسون".



وتابع: "جرى القضاء أيضا على خمس مجموعات تخريب واستطلاع في بلدات بيرشوترافنيفي وتيمكوفكا وسينكوفكا بمنطقة خاركيف، ومنطقة ستيلماخيفكا في لوجانسك وإحباط أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين في بلدتي تشيرفونايا ديبروفا بلوجانسك أيضا، وإفشال أنشطة 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في بلدات سلادكوي وفلاديميروفكا في جمهورية دونيتسك"، وبلدة ليفادين بمقاطعة زابوروجيا".



وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية تدمير منظومة صواريخ أوكرانية مضادة للطائرات من طراز "إس-300" في بلدة جيلتوي بدونيتسك واعتراض أنظمة الدفاع الجوي الروسية 15 صاروخا من طرز "هيمارس" و"أوراجان" و"ستورم شادو"، وتدمير 9 طائرات مسيرة في مناطق متفرقة بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومقاطعة زابوروجيا.



من ناحية أخرى، وضع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إكليل الزهور على النصب التذكاري لضحايا القنبلة الذرية بحديقة هيروشيما التذكارية للسلام، كما صلى من أجل أرواح الضحايا.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الرئيس زيلنسكي عقد اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على هامش أعمال قمة مجموعة السبع في يومها الأخير بمدينة "هيروشيما"، مضيفة أنه اقترح خلال إحدى جلسات القمة اليوم عقد مؤتمر دولي على مستوى القمة في يوليو.



وتابعت الشبكة أن الاقتراح يأتي في إطار محاولات الرئيس زيلنسكي لحشد الدعم لصالح الصيغة الأوكرانية للسلام والتي تتضمن استعادة وحدة أراضي أوكرانيا.