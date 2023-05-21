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الداخلية تعيد طفلا متغيبا لأسرته بالقليوبية وتضبط المتهم

الأحد، 21 مايو 2023 12:17 ص
الداخلية تعيد طفلا متغيبا لأسرته بالقليوبية وتضبط المتهم وزارة الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تغيب ( أحد الأطفال – مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة) ونشر صورة الشخص القائم على محاولة استدراج الطفل.
 
بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجارى تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من ("والد الطفل" – مقيم بدائرة المركز ) بغياب نجله عن المنزل عقب خروجه للهو بأحد محلات الألعاب الإلكترونية بناحية محل سكنه وعدم عودته .. وتم تحديد مكان الطفل وتسليمه لأهليته.
 
وعقب تقنين الإجراءات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) وبمواجهته إعترف بمحاولته إستدراج للطفل المذكور .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

الداخليه

المتغيبين

الحوادث

الشرطه الانسانية



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