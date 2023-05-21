وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الأحد/، إنه سيكون هناك خيارات صعبة إذا أخفق الكونجرس في رفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار قبل نفاد الأموال من وزارة الخزانة.

يأتي هذا في وقت من المقرر فيه أن أن يتحدث الرئيس الأمريكى جو بايدن هاتفيا مع رئيس مجلس النواب الجمهورى كيفن مكارثي من أجل تحريك الجمود الذي أصاب مفاوضات رفع سقف الدين.