الحزن يخيم على قرية أم صابر بالبحيرة لمصرع شاب على يد آخر بسبب خلافات الجيرة

شهدت قرية أم صابر التابعة لمركز بدر بالبحيرة حالة من الحزن الشديد بعد مصرع شاب من أبناء القرية على يد رجل أعمال وآخرين دهسا تحت عجلات سيارته على خلفية مشاجرة بينهم، بسبب خلافات الجيرة .

وأكد عدد من أهالى القرية، أن أحد رجال الأعمال والذى يملك شركة لحفظ الحاصلات الزراعية بالقرية قام بدهس"عمرو. ا" بسيارته إثر مشادة كلامية بسبب قيادة أبناء المتهم للسيارات بسرعة داخل القرية مما يعرض حياة الأهالى للخطر.

وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من مستشفى بدر المركزى يفيد وصول "عمرو.ا"، جثة هامدة إثر وقوع حادث اصطدام سيارة وتم إيداع جثة المتوفى بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

كما قررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وتكليف إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة بإجراء التحريات اللازمة أسباب وملابسات الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط المتهم بقتل المجنى عليه ويدعى "ع.ح" صاحب شركة للحاصلات الزراعية واثنين آخرين للتحقيق فى الاتهامات الموجه إليهم واحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من جانبها، قررت نيابة كوم حمادة بالبحيرة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد فى المواعيد المقررة، وذلك لاتهامهم بقتل المجنى عليه ودهسه بواسطة سيارة أحد المتهمين مما أدى إلى وفاته فى الحال