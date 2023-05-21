الحزب الحاكم بزعامة ميتسوتاكيس يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية فى اليونان

وكالات

تصدر الحزب اليمينى بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته كيرياكوس ميتسوتاكيس، نتائج الانتخابات التشريعية فى اليونان، الأحد، حسب استطلاعات أجريت لدى الخروج من مكاتب الاقتراع، لكن هذه النتيجة في حال تأكدت قد تعنى صعوبات على طريق تشكيل حكومة مستقرة، بحسب "سكاى نيوز".

وتوقعت هذه الاستطلاعات التى أجرتها قنوات تلفزيونية أن ينال حزب "الديمقراطية الجديدة" الحاكم منذ 4 أعوام ما بين 36 و40 بالمئة من الأصوات، متقدما على حزب سيريزا اليساري برئاسة رئيس الوزراء السابق أليكسيس تسيبراس الذى سيحوز ما بين 25 و29 بالمئة من الأصوات.