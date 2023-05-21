الجيش الأوكراني: لم نتنازل عن مدينة "باخموت"

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قالت القوات المسلحة الأوكرانية ، اليوم الأحد ، إنها لم تتنازل عن مدينة "باخموت" حيث تعيد روسيا حاليا نشر عدة كتائب لتعزيز هجومها على المدينة الواقعة شرق البلاد.



ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان الجيش الأوكراني ، إن المعارك من أجل مدينة "باخموت" مازالت مستمرة.



وأوضح بيان أصدرته المخابرات البريطانية إنه في الأيام الأربعة الماضية ، قامت روسيا على الأرجح بإعادة نشر عدة كتائب لتعزيز قطاع باخموت، مضيفا أنه "مع احتفاظ روسيا بعدد قليل نسبيًا من الوحدات القتالية في أوكرانيا، فإن إعادة الانتشار يمثل اصرارا ملحوظًا من قبل القيادة الروسية".



ووفقًا للمخابرات البريطانية، يأتي هذا بعد المكاسب التكتيكية الأوكرانية على جوانب بلدة منطقة دونيتسك المتنازع عليها حتى منتصف شهر مايو الجاري.

وخلصت المخابرات البريطانية إلى أنه من المرجح أن تستمر القيادة الروسية في محاولة الاستيلاء على باخموت باعتبارها الهدف الرئيسي الفوري للحرب والذي من شأنه أن يسمح لهم بادعاء درجة معينة من النجاح في الحرب.



وكان قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوزين قد زعم يوم أمس (السبت) بأن قواته سيطرت بشكل كامل على مدينة "باخموت" بعد أشهر من القتال الوحشي.