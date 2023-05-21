التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه إثر حادث تصادم بالمراغة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طالب يبلغ من العمر 17 سنة مصرعه في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية بناحية الطريق الوسطانى بقرية بنى وشاح دائرة مركز شرطة المراغة شمالى محافظة سوهاج تم نقل الجثة إلى مسشرحة مستشفى المراغة المركزى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع من مصادمة على الطريق بدائرة مركز شرطة المراغة شمال سوهاج تم الدفع بقوات إدارة المرور وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير على الطريق وتشغيله عقب توقفه جزئيا.

وبالبحث تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بوجود حادث تصادم ومتوفـي بالطريق الوسطاني بناحية بني وشاح / دائرة المركز مركز المراغة حيث تبين أنه أثناء سير السيارة " ميكروباص " قيادة المدعو علاء م ع ع - 35 سنة سائق ويقيم دائرة مركز جهينة إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بدراجة بخارية " قيادة المدعو محمد ج م م 20 سنة طالب ويقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة المدعو عبد الرحمن م ب م 17 سنة طالب ويقيم دائرة المركز من مستقل الدراجة البخارية وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وبسؤال قائدي المركبتين وشقيق المتوفي المدعو بخيت م ب م 21 سنة طالب ويقيم بذات الناحية أفادا بمضمون ما تقدم ونفي الأخير الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.