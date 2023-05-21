اليوم السابع
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التشييد والبناء يتصدر الأنشطة الأكبر فى عدد المشتغلين بالربع الأول من 2023

الأحد، 21 مايو 2023 12:00 ص
التشييد والبناء يتصدر الأنشطة الأكبر فى عدد المشتغلين بالربع الأول من 2023 الاحصاء ارشيف
كتب مدحت عادل

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رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهم الأنشطة الإقتصادية التى تحول اليها أكبر عدد من المشتغلين خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.
 
واظهرت البيانات أن نشاط التشيد والبناء جاء في صدارة القائمة بواقع 149 ألف مشتغل عن الربع السابق، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئه بواقع 144 ألف مشتغل عن الربع السابق.
 
وتضمنت القائمة نشاط الصحة  138 ألف مشتغل عن الربع السابق، ونشاط  الصناعات التحويلية بواقع 94 ألف مشتغل عن الربع السابق.
 
 
وقدرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إجمالى قوة العمل بنحو 30,571 مليون فرد خلال الربع الأول لعام 2023، مقابل 30,344 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0,7٪  وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,255 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 17,316 مليون فرد, أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25,190 مليون فرد  للذكور بينما بلغت للإناث 5,381 مليون فرد .
 
ويرجع سبب ذلك الارتفاع الي ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (241) ألف مشتغل خلال الربع الحالى عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار (14) ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (227) ألف فرد.

جهاز الإحصاء

الإحصاء

اخبار الإقتصاد

معدل البطالة



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