وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الجانبين استعرضا مشروعات التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن البحرين بصدد نشر خدمات الجيل الخامس من الاتصالات، ودعم مجال التكنولوجيا المالية وخدمات الحوسبة السحابية.



من جانبه أكد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي النيجيري حرص بلاده الدائم على تعزيز التعاون مع مملكة البحرين والدفع به الى آفاق ارحب.