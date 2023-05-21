الإرشاد الزراعى بالشرقية يتابع زراعة المحاصيل الصيفية.. كيفية زراعة الأرز

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أن المديرية تتابع المزارعين عن كسب خلال هذه الفترة التى يقوم فيها المزارع بالانتهاء من زراعات فصل الشتاء والتجهيز وزراعة محاصيل فصل الصيف وترشدهم لكيفية المحاصيل الصيفية سواء كانت الزيتية والذرة والبرسيم وخلافه وتسرح للمزارعين افضل طرق الزراعة وتعقد ندوات موسعة بشتى الإدارات والجمعيات الزراعية كيفية زراعة محصول الأرز.

وأوضح طلعت أن المديرية تبدأ مع المزارعين بشراء تقاوى الأصناف التى يرغبها المزارع وتكون التقاوى من مصدر موثوق فيه ، وفى حدود المعدل الموصى به وهو من 30-40 كجم للفدان للأصناف العادية التقليدية أو 10 كجم للفدان للهجين، واختيار المشتل فى أرض جيدة بجوار مصدر مياه الرى ومساحته حوالى 1.5 قيراط لكل فدان.

ووتتابع المديرية الاشتراطات ومنها أن تحرث الأرض جيداً ثم تترك فترة قليلة للتهوية ، ثم يضاف سماد اليوريا أو سلفات النشادر بالمعدل الموصى به، مع التقليب فى الأرض، ثم التسوية ثم الغمر بالماء بعد إضافة السماد مباشرة.

ويتم تقسيم أرض المشتل إلى أحواض صغيرة مستطيلة، ثم التسوية بالتلويط، ثم إضافة كبريتات الزنك ( 1 كجم لكل قيراط مشتل) وبعدها يتم بدر التقاوى بالمشتل والتى تكون قد تم تجهيزها أثناء إعداد المشتل ، وذلك بنقع التقاوى قبل زراعتها لمدة 24-48 ساعة ، ثم كمرها لمدة يومين لحين التلسين ثم الزراعة فى وجود منسوب من المياه 2-3 سم .