اكتمال الاستعدادات لانطلاق رائدى الفضاء السعوديين لمحطة الفضاء الدولية

كتب محمد جمال

أكدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وشركة "سبيس إكس"، وشركة "أكسيوم سبيس"، والهيئة السعودية للفضاء، خلال مؤتمر صحفي في مدينة أورلاندو، بولاية فلوريدا فجرغدا ، استكمال الاستعدادات لمهمة الفضاءAX-2 بموعدها المقرر، مع مراعاة الأحوال الجوية المواتية للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، على متن المركبة الفضائية "دراجون 2"، التى تحمل على متنها أربعة رواد فضاء هم: ريانة برناوى، أول رائدة فضاء سعودية وعربية، وعلي القرنى، أول رائد فضاء سعودى يتجه للمحطة الدولية، والأمريكيَّين بيجي ويتسون، وجون شوفنر، لإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة فى الجاذبية الصغرى.

حضر المؤتمر مستشارة الهيئة السعودية للفضاء المهندسة مشاعل الشميمري، ومايك ماكالينن من "سرب الطقس 45" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية، ومدير البرنامج الأمريكي للمحطة الفضائية الدولية جويل مونتالبانو، ومدير العمليات في شركة "أكسيوم سبيس" ديريك هاسمان، ومدير برنامج الرحلات الفضائية في شركة "سبيس إكس" بانجي ريد.

وشدد المتحدثون في المؤتمر الصحفي، على الجاهزية التامة لطاقم المهمة الفضائية، وأنه سيتم إطلاق الرحلة في الموعد المحدد من قاعدة كيب كنافيرال، بمركز كينيدى للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" فى ولاية فلوريدا.

وأعربت المهندسة الشميمرى، عن ثقتها فى تنفيذ رائدى الفضاء ريانة برناوي، وعلى القرني، المهمة العلمية لهما على محطة الفضاء الدولية بنجاج، وأنها لحظة تاريخية للمملكة العربية السعودية، وللمنطقة العربية كلها، وتمثل مصدر إلهام للشباب السعودى والعربى.

وأشادت بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وشركة "أكسيوم سبيس"، وشركة "سبيس إكس"، وهو تعاون أثمر عن تحقيق تقدم كبير في خطط المملكة لاستكشاف الفضاء والعمل على الأبحاث العلمية فى الجاذبية الصغرى لخدمة العلم والبشرية.

وردًّا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، قالت الشميمري: "المواطنون السعوديون في أرجاء المملكة متحمسون لهذه المهمة العلمية لرائدي الفضاء السعوديين"، مبينة أنه سيتم إطلاق معارض السعودية نحو الفضاء بالتزامن مع انطلاق المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين في المحطة الدولية، حيث تقام المعارض في مدينة الرياض وجدة والظهران.

وأكد مدير البرنامج الأمريكي للمحطة الفضائية الدولية جويل مونتالبانو، ومدير العمليات في شركة "أكسيوم سبيس" وديريك هاسمان، أن الجهات المختصة بالرحلة الفضائية أكدت تنفيذ عملية إطلاق الرحلة، والوصول إلى محطة الفضاء الدولية في الوقت المحدد.

من جانبه، أشار مايك ماكالينن من "سرب الطقس 45" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية، إلى أن الطقس يعد مناسبًا لإطلاق الرحلة الفضائية في موعدها، وأن المتابعة لحالة الطقس مستمرة حتى موعد الإطلاق.

يذكر أن رحلة رائدى الفضاء السعوديين تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية، والمشاركة في إجراء التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بقطاع الفضاء.