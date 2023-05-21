افتتاح برنامج الدورة التدريبية عن تطوير صناعة الجبن الرومى بزراعة الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

. افتتح الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم الأحد، برنامج الدورة التدريبية التى تنظمها كلية الزراعة، تحت عنوان تطوير صناعة الجبن الراس الرومى لينافس فى الأسواق العالمية وذلك بحضور الدكتور محمد بهى الدين، عميد كلية الزراعة، والدكتورة هبة صبرى سلامة، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة عيشة عبد المقصود، رئيس قسم علوم وتقنية الألبان، والدكتور مرسى أبو السعود السودة، الأستاذ المتفرغ بقسم علوم وتقنية الألبان، ولفيف من رجال الصناعة والخبراء وأعضاء هيئة التدريس والخريجين

وفى كلمته أكد الدكتور أشرف الغندور، أن هذا البرنامج يعد أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، وهو تعزيز التعاون بين البحوث العلمية والصناعة بهدف تحقيق نمو اقتصادى، ومعاونة الدولة فى تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلى، وأشار الغندور إلى أن هذه الدورة التدريبية تؤكد على أهمية التكامل والتعاون بين المراكز والهيئات البحثية التابعة للجامعة ورجال الصناعة تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).

وأكد الغندور أنه يتمنى أن تخرج الدورة التدريبية بتوصيات تساعد على توفير بمنتج محلى قادر على المنافسة فى الأسواق العالمية، والمساهمة فى تحويل الابحاث المبتكرة التى تنتجها جامعة الإسكندرية إلى منتجات صناعية تلبى الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

فيما اكد الدكتور محمد بهى الدين، عميد زراعة الإسكندرية أن جامعة الإسكندرية لا تدخر جهدا فى دعم البحوث العلمية القابلة للتطبيق، مشيرا أن هذه الدورة التدريبية سوف يتم التدريب العملى بها فى معامل الكيمياء الحيوية لميكروبات الألوان تحت إشراف الدكتور مرسى السودة، عميد كلية الزراعة السابق والخبير العالمى فى إنتاج وتصنيع الألبان، وقدم بهى الدين الشكر لقسم علوم وتقنية الألبان على المجهودات التى يقوم بها القسم فى تقديم الأبحاث العلمية القابلة للتطبيق والحصول على عدد من المشروعات البحثية القادرة على تحقيق التنافسية العالمية.

وأشارت الدكتورة هبة سلامة، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أن تلك الدورة التدريبية تهدف إلى ربط البحث العلمى بالمجتمع الصناعى والاستفادة من نتائج الأبحاث والدراسات التى أنتجها قسم الالبان بالكلية، وتقديم جميع الخدمات والنصائح العلمية للمجتمع الصناعى، مشيرة أن تلك الدورة ستقوم بمتابعة وتقييم لأفضل المقترحات البحثية والتى تقدم حلولاً عملية وتطبيقية للتحديات المطروحة فى صناعة الجبن والألبان.

وأكدت الدكتورة عيشة عبد المقصود، رئيس قسم علوم وتقنية الألبان، أن عقد هذه الدورة التدريبية جاء بسبب الاستهلاك الكبير من أنواع الجبن المختلفة حيث تشير البيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وصول حجم الجبن المستهلك فى مصر إلى 734 ألف طن بحلول عام 2028 حيث يزيد الإقبال على تناول الجبن، والذى يعد من الاطعمة الأكثر شعبية فى جميع انحاء العالم، فضلا عن اعلان اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن فتح بابا تلقى مقترحات مشروعات بحوث تطبيقية وحلول تكنولوجية اقتصادية لمجابهة التحديات التى تواجهها الصناعة المحلية (مبادرة أبل2) والتى انطلقت شرارتها منذ شهر يوليو 2022، وأعلنت أن قسم الالبان حصل على 4 مشاريع بحثية بهذه المبادرة بالتعاون بين اكاديمية البحث العلمى وجامعة الإسكندرية وهم : مشروع انتاج بادئات لصناعة الجبن الراس( الثلاجة والدمياطى والاسراع فى تسوية الجبن الراس)، ومشروع تصنيع جبن راس ببادئ مع أفضل طريقة تمليح، ومشروع انتاج مادة حافظة طبيعية للبن ودراسة تأثيرها على مكونات اللبن، ومشروع تدعيم اللبن الزبادى بالبطاطا لمرضى السكرى والكوليسترول المرتفع).