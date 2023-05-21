افتتاح أول برنامج تدريبي متخصص في تطوير صناعة الجبن الرومي بالإسكندرية

افتتح كل من الدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أول برنامج تدريبى متخصص فى أسس تصنيع وإنتاج الجبن الرومى، يقام فى الفترة من 21 إلى 25 مايو الجارى بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية.

ويأتى تنظم البرنامج فى إطار تعاون الغرفة مع كلا من جامعة الإسكندرية، ومشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية "TAIB" الممول من وزارة الزراعة الأمريكية.

وشارك فى افتتاح البرنامج محمود البسيونى المدير التنفيذى للغرفة، والاستاذ الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد بهى الدين عميد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، والأستاذة الدكتورة هبه سلامه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور عيشه العطار رئيس قسم علوم وتقنية الألبان، الدكتور مرسى السوده المشرف على الدورة، والدكتور/ خالد شديد مدير مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية "TAIB"، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعدد من الشركات المنتجة للألبان من أعضاء الغرفة.

واكد المهندس أشرف الجزايرلى رئيس الغرفة، ضرورة تعزيز التعاون المشترك وتضافر الجهود بين الجامعات والمؤسسات والكيانات الإنتاجية فى مصر فى ربط الصناعة بالبحث العلمى بما يهدف إلى رفع تنافسية وجودة المنتج المصرى فى الأسواق الأوروبية والعالمية.

واضاف الجزايرلى، أن غرفة الصناعات الغذائية فى هذا الإطار تحرص على التعاون والشراكة الاستراتيجية مع جامعة الإسكندرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والعديد من الجهات المختصة فى تنفيذ مثل هذه البرامج المتخصصة لدعم تطوير الصناعة الوطنية.

وأوضح أن البرنامج المتخصص فى تصنيع وإنتاج الجبن الرومى يهدف إلى تطوير صناعة الجبن الرومى المصرية لينافس فى الأسواق العالمية من خلال تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء والتوافق مع المواصفات العالمية فى تلك الصناعة.

وعلى هامش انطلاق البرنامج دار العديد من النقاشات بين الشركات ورئيس هيئة سلامة الغذاء حول القضايا التى تخص الهيئة فى صناعة الألبان.

كما تم تكريم المهندس أحمد غازى رئيس مجلس إدارة إيه إم جروب لدورة فى تطوير وصيانة وحدة إنتاج الألبان.