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اعتقال أحد أبرز قادة تنظيم "القاعدة" فى لبنان

الأحد، 21 مايو 2023 06:00 ص
اعتقال أحد أبرز قادة تنظيم "القاعدة" فى لبنان الجيش اللبنانى
أحمد علوى

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أعلن الجيش اللبناني، السبت، توقيف أحد أبرز قادة تنظيم "القاعدة" ومؤسسي خلاياه في البلاد، موضحاً أنه "اضطلع بدور ريادي مواكب لتأسيس تنظيم فتح الإسلام الإرهابي"، كما أكد "بدء التحقيق معه من جانب القضاء المختص".


وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، إن "الموقوف كان على ارتباط وثيق بقادة التنظيم، ثم توارى عن الأنظار عام 2007 بعد معركة نهر البارد، ليعود ويؤدي دوراً حساساً بعد ظهور تنظيمَي داعش وجبهة النصرة، فارتبط بالمجموعات الإرهابية التي نشطت شمال البلاد، وعمل على إيواء أحد أخطر قادتها بعد معركة طرابلس (2014)، حين اتحدت هذه المجموعات لقتال الجيش في أحياء طرابلس وبحنّين".

 

 


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