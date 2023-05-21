اعتقال أحد أبرز قادة تنظيم "القاعدة" فى لبنان



وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، إن "الموقوف كان على ارتباط وثيق بقادة التنظيم، ثم توارى عن الأنظار عام 2007 بعد معركة نهر البارد، ليعود ويؤدي دوراً حساساً بعد ظهور تنظيمَي داعش وجبهة النصرة، فارتبط بالمجموعات الإرهابية التي نشطت شمال البلاد، وعمل على إيواء أحد أخطر قادتها بعد معركة طرابلس (2014)، حين اتحدت هذه المجموعات لقتال الجيش في أحياء طرابلس وبحنّين".