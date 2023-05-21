اعترافات المتهمين بإجبار أطفال على التسول بالخليفة: بنحقق من وراهم مكاسب مالية كبيرة

كتب سليم على

أدلى المتهمون بإجبار الأطفال على التسول في دائرة قسم الخليفة، باعترافات تفصيلية تضمنت تكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في استغلال الأطفال في أعمال التسول بهدف تحقيق مكاسب مالية كبيرة من ورائهم.

وأضافوا خلال التحقيقات، أنهم يرهبون الأطفال من أجل القيام بأعمال التسول ويمنحوهم مبالغ مالية رمزية نظير عملهم.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة الاتجار في البشر.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم استغلال الأحداث، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث، بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة القاهرة، باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذان من دائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما 2 سلاح أبيض – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما، وبصحبتهما 5 من الأطفال الأحداث، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم فى أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.