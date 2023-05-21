اليوم السابع
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الأحد، 21 مايو 2023 01:38 م
أكرم القصاص
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استكمال أعمال التطوير بالمراكز والأحياء وتركيب بلاط الإنترلوك بـ6 شوارع فى ديروط

الأحد، 21 مايو 2023 12:54 م
استكمال أعمال التطوير بالمراكز والأحياء وتركيب بلاط الإنترلوك بـ6 شوارع فى ديروط تركيب بلاط الإنترلوك
أسيوط-هيثم البدرى

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قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جاري استكمال أعمال التطوير، والتجميل بالمراكز والأحياء وتركيب بلاط الإنترلوك للشوارع الضيقة لتسهيل حركة مرور المواطنين، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة للتطوير والتجميل التي يتم تنفيذها على مستوى المراكز والمدن والأحياء، في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإعادة الوجه الحضاري للمحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ووفقًا لرؤية مصر 2030.
 
وأشار المحافظ، إلى أنه تم تركيب بلاط الإنترلوك ببعدد 6 شوارع بمركز ديروط من الشوارع الضيقة التي يصعب رصفها بالطرق التقليدية حيث يتم بالاستعانة ببلاط الإنترلوك لإضفاء نوع من الشكل الجمالي للشوارع، وإضفاء المظهر الحضاري لها، مشيراً إلى أهمية متابعة مراحل العمل والإشراف المباشر والتواجد الميداني للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والإنتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.
 
وتنفيذًا لتعليمات محافظ أسيوط تابع محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، أعمال التطوير والتجميل الجارى تنفيذها وتركيب بلاط الإنترلوك ببعض الشوارع الضيقة وتتضمن شوارع الكاشف ورمسيس والخضارة، وكليوباترا وشارع محمد حسن وشارع السلام، وحارة رمضان عبدالسلام، لافتا إلى أنه تم تكليف كل من حسام عبدالناصر وحسام الدين خديوي نائبا رئيس الحي لمتابعة الأعمال للتأكد من تنفيذها وفقا للمواصفات القياسية والجودة والدقة المطلوبة، مؤكدًا على استمرار المتابعة الدائمة وبذل مزيد من الجهد لتوفير أكبر قدر من الخدمات لكل المواطنين على أن تستكمل الأعمال بباقي الشوارع المدرجة بخطة التطوير تباعًا.
 

تطوير العشوائيات

تركيب بلاط الإنترلوك

شوارع مركز ديروط

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