اليوم السابع
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إنشاء مصنع "تالجو مصر" لإنتاج القطارات محليا.. اعرف التفاصيل

الأحد، 21 مايو 2023 09:54 م
إنشاء مصنع "تالجو مصر" لإنتاج القطارات محليا.. اعرف التفاصيل قطار تالجو
كتب سيد الخلفاوى

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تسعى وزارة النقل لتوطين صناعة القطارات والمترو والسكك الحديدية، لإنشاء مصانع فى عدة مجالات من بينها مصانع للوحدات المتحركة لتصنيع عربات السكك الحديدية وعربات مترو الأنفاق والقطار الكهربائى، بالإضافة إلى تصنيع الأجهزة والأنظمة الإلكتروميكانيكية فى مصر.. وفى النقاط التالية نعرض تفاصيل انشاء مصنع تالجو مصر لتصنيع القطارات..

 

يتم إنشاء المصنع بالتعاون مع شركة تالجو الإسبانية.سيتم إنشاء مصنع تالجو مصر لتصنيع عربات ركاب سكك حديدية.تم توقيع بروتوكول بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالجو الاسبانية.سيتم تنظيم زيارة لوفد من خبراء شركة تالجو من كافة التخصصات "التصنيع -الجودة -المشتريات" خلال أيام لمراجعة الإجراءات تمهيدا لبدء إنشاء المصنعمصنع تالجو مقرر إنشاؤه فى منطقة كوم أبو راضى ببنى سويف على مساحة 20 فدانا كاملة المرافق.المصنع سيجعل المنطقة مجمع لتصنيع وصيانة الوحدات المتحركة ومكوناتها من عربات تالجو الإسبانية ذات التكنولوجيا الحديثة المتطورة.سينتج المصنع 50 قطارا بتكنولوجيا تالجو العالية كمرحلة أولى و50 قطار تالجو كمرحلة ثانية على أن تتم مراحل التصنيع بأيدى المهندسين والفنيين المصريين.سيقوم مصنع تالجو مصر بأعمال التصنيع المتبعة ابتدأ من القطار الاول بنسبه 97% من أعمال التصنيع المتبعة بمصنع شركة تالجو بإسبانيا.يستهدف مصنع تالجو مصر الاعتماد على موردين محليين بنسبة تصل لـ45% للمكونات المحلية تزيد تدريجيا.

 


وزير النقل

النقل

عربات السكك الحديدية

تصنيع القطارات

تصنيع المترو



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