إليك 6 نصائح يجب اتباعها منها النظام الغذائى بعد التعافى من السكتة الدماغية

كتبت ميرفت رشاد

السكتة الدماغية هي حالة ناتجة عن انسداد أو تمزق الأوعية الدموية المؤدية إلى الدماغ، ما يؤثر بالتالي على إمداد الدماغ بالدم ومستويات الأكسجين، ويمكن أن تسبب السكتة الدماغية إعاقات جسدية وعقلية مختلفة، مثل الشلل، وصعوبات النطق، ومشاكل الذاكرة، والتغيرات العاطفية، يتضمن التعافي من السكتة الدماغية نهجًا متعدد الأوجه يتضمن العلاج الطبي وإعادة التأهيل وتغيير نمط الحياة ، إليك قائمة التغييرات في نمط الحياة لمساعدة الأشخاص على التعافي من السكتة الدماغية، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

تغييرات نمط الحياة التي يمكن أن تساعد الأشخاص على التعافي من السكتة الدماغية: 1. نظام غذائي صحي النظام الغذائي الصحي أمر بالغ الأهمية للتعافي من السكتة الدماغية، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية إلى خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول ومنع المزيد من المضاعفات الصحية، يجب على الناجين من السكتات الدماغية الحد من استهلاكهم للأطعمة المملحة والمقلية والمعالجة ، والتي يمكن أن ترفع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول لديهم.

2. ممارسة الرياضة بانتظام التمرين المنتظم هو وسيلة فعالة للمساعدة في التعافي من السكتة الدماغية، يمكن أن تساعد التمارين في تحسين قوة العضلات، والتنسيق، والتوازن، والحركة، يمكنه أيضًا منع السكتات الدماغية المستقبلية عن طريق تقليل عوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة ومرض السكري، يجب أن يبدأ الناجون من السكتات الدماغية بتمارين خفيفة ويزيدون شدتها ومدتها تدريجيًا بمرور الوقت.

3. إدارة الإجهاد الإجهاد عامل خطر للإصابة بالسكتة الدماغية ويمكن أن يؤثر أيضًا على التعافي من السكتة الدماغية، يمكن أن تساعد إدارة الإجهاد من خلال تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق والتأمل واليوجا في تقليل القلق وتحسين جودة النوم وخفض ضغط الدم، من الضروري أيضًا الانخراط في الأنشطة التي تعزز الاسترخاء والمتعة ، مثل الهوايات والمناسبات الاجتماعية .

4. الإقلاع عن التدخين يعد التدخين عامل خطر كبير للإصابة بالسكتة الدماغية ويمكن أن يؤخر أيضًا التعافي من السكتة الدماغية، يمكن أن يؤدي الإقلاع عن التدخين إلى تحسين وظائف الرئة وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والرئة وتقليل مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يحسن حاسة التذوق والشم ، ويعزز صحة الفم بشكل عام.

5. النوم الحصول على قسط جيد من النوم ليلاً مهم للصحة العامة والرفاهية، يجب أن يهدف الناجون من السكتات الدماغية إلى الحصول على 7-8 ساعات من النوم كل ليلة وتجنب القيلولة أثناء النهار.

6. الدعم الاجتماعي يمكن أن يساعد التواصل مع العائلة والأصدقاء ومجموعات الدعم في تقليل مشاعر الاكتئاب والعزلة بعد السكتة الدماغية، يمكن أن يوفر أيضًا الدافع والتشجيع لإجراء تغييرات إيجابية في نمط الحياة.