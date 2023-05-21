اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى الشيخ زايد

الأحد، 21 مايو 2023 07:33 م
إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى الشيخ زايد حادث - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين سوزوكى وملاكى أعلى الطريق في الشيخ زايد، وتم نقل المصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق، وتم التحفظ علي السائقين.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق في الشيخ زايد بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.
 
 
 
 

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