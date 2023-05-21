إصابة عامل بكسور قفز من الطابق الثالث للهروب من زوج عشيقته بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

شهدت منطقة الهانوفيل بالعجمى غرب محافظة الإسكندرية، إصابة عامل أمن بكسور بعد أن قفز من الطابق الثالث من عقار، عندما حاول الهرب من زوج عشيقته الذى ضبطه صحبة زوجته فى غرفة النوم بمحل الواقعة وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطارا من قسم شرطة الدخيلة بلاغًا من الأهالى يفيد سقوط شخص من عقار بمنطقة الهانوفيل وأصيب، انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من سؤال المبلغ عن الواقعة قرر أنه أثناء دخوله الشقة سكنه بالطابق الثالث علوى بالعقار محل البلاغ فوجئ بوجود المصاب، مقيم بالمنطقة محل البلاغ، صحبة زوجته بمحل سكنه.

وأوضح صاحب البلاغ، فى المحضر أن المذكور عندما شاهده قفز من نافذة غرفة النوم محاولاً الهرب، ما أدى إلى إصابته باشتباه كسر بالحوض وتمكن بمساعدة الأهالى من الإمساك به، بينما تمكنت زوجته من الهرب، وبسؤال شهود الواقعة أيدوا كلام الزوج، وتم نقل المصاب إلى مستشفى العامرية العام وتعينت الحراسة اللازمة عليه من قبل قسم شرطة الدخيلة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط الزوجة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.