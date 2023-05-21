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انفجر لغم تقليدي الصنع، بمنطقة الكدية الحمراء بجبل الكميم بمعتمدية الطويرف من ولاية الكاف التونسية، اليوم /الأحد/، وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى أن الانفجار أسفر عن إصابة مواطن عمره حوالى 60 سنة من أبناء المنطقة، أثناء جمعه لمخاريط الصنوبر الحلبى، مشيرا إلى أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى الجهوي بجندوبة لتلقى الإسعافات.