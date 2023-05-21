وأشار إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالكاف أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بمباشرة التحقيق تحت عنوان "الانتماء إلى تنظيم إرهابى وتكوين وفاق قصد الاعتداء على أمن الدولة الداخلي ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد وزرع آلة انفجارية".


يذكر أن منطقة "الكدية الحمراء" مكان الانفجار سبق وأن شهدت خلال عام 2018 انفجارين.