أنشطة وألعاب وعروض موسيقية.. المتحف المصري الكبير ينظم "اليوم العائلي"

كتب محمد أسعد

أعلن المتحف المصري الكبير عن تنظيم فعاليات اليوم العائلي، وذلك يوم الجمعة ٢٦ مايو أو السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ للاستمتاع بيوم مليء بالمرح والاستكشاف المستوحى من أسلوب الحياة في مصر القديمة.

ومن المقرر أن يشهد اليوم مجموعة من الأنشطة المتنوعة من ضمنها الألعاب التفاعلية والفنون والحرف المستوحاة من الحياة في مصر القديمة وأيضاً العروض الموسيقية والترفيهية.

الأجندة

* 11 صباحًا - 9 مساءً: مجموعة متنوعة من الألعاب والأنشطة لجميع أفراد الأسرة

* 4 مساءا: حلقة الطبل - الجلسة الأولى

* 6 مساءً: حلقة الطبل - الجلسة الثانية

* 7 مساءً: The Animals Lawsuit - مسرحية للأطفال من ACT

* 8 مساءً: عرض الأكروبات من تواصل

معلـــومات هامة:

* التذاكر تشمل جميع الأنشطة، باستثناء المأكولات والمشروبات.

* اليوم العائلي مفتوح لكل العائلات مع الأطفال من كل الأعمار. الدخول مجانا للأطفال أقل من خمس سنوات.

* يجب شراء التذاكر عن طريق الموقع الإلكتروني وإظهار دليل الشراء عند الدخول.

* تذكرة الدخول لليوم العائلي لا تشمل جولة المتحف بمصاحبة مرشد.

* تذكرة جولة المتحف بمصاحبة مرشد، لا تتضمن الدخول لليوم العائلي.

* يجب ارتداء الإسورة التي سيتم توزيعها، طوال الوقت.

* العديد من أنشطة اليوم تتطلب تسجيل الاسم عقب دخول المتحف، مع تطبيق قاعدة (من يحضر مبكراً...تتم خدمته أولاِ). منظمو الحفل لا يضمنون مشاركة الجميع في كل الأنشطة.

* الآباء مسؤولين عن أبنائهم. المتحف المصري الكبير غير مسؤول عن طفل تم تركه وحيداً.

* لا تتوافر عربات الأطفال داخل الموقع، لذلك يسمح للوالدين باصطحاب عربات أطفالهم.

* غير مسموح بدخول أية أطعمة أو مشروبات من الخارج.