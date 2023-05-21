أكثر من 10 مليار يورور.. تعرف على حجم التعاون بين مصر والبنك الأوروبي

كتب محمد أسعد

ترتبط مصر، بعلاقات تعاون إنمائي وطيدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تعد عضوًا مؤسسًا وأصبحت دولة عمليات كاملة لدى البنك منذ عام 2012، وهو ما عزز عمليات واستثمارات البنك في مصر للقطاعين الخاص والحكومي، لتتجاوز 10 مليارات يورو في 160 مشروعًا، ونحو 75% من هذه الاستثمارات تم توجيهها للقطاع الخاص.

وسبق أطلقت الاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، مطلع عام 2022، والتي تعمل على تعزيز جهود التنمية وتحفيز القطاع الخاص، من خلال ثلاثة محاور هي تحقيق اقتصاد أكثر شمولية واستدامة لمجتمع الأعمال والمرأة والشباب، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية وتقوية قواعد الحوكمة.

وأشادت أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدور وزارة التعاون الدولي في دعم جهود التعاون الإنمائي، ورؤية الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية.