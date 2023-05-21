أسوان تجهز ملفا للفوز بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2024.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أعلنت محافظة أسوان، عن جاهزيتها فى إطار الاستعدادات الجارية لتجهيز ملف متكامل يساهم فى تعزيز فرص فوزها بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2024.

وأعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته للمسئولين بأن تكون عناصر الملف متميزة ، وقادرة على إبراز المقومات السياحية والبيئية والتنموية والاستثمارية، مع إظهار المزايا النسبية التى تتمتع بها أسوان لجذب السائح العربى، وخاصة فى ظل تفردها بالتنوع فى الحضارات والثقافات التى شهدتها أسوان عبر العصور.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن الملف سيتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة والمهرجانات السنوية التى تنظمها المحافظة ، وغيرها من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى، وخاصة سباقات ومهرجانات الفروسية والمرماح والهجن، وأيضاً الصيد والسفارى، ومراقبة الطيور، بالإضافة إلى مهرجان سينما أفلام المرأة، والثقافة والفنون الشعبية، فضلاً عن المهرجانات الرياضية والشبابية والبيئية والترفيهية.

وأشار "عطية"، إلى أنه سيتم الوضع فى الاعتبار الارتقاء بالمسارات والمزارات والمراسى والمعالم السياحية، والمحميات الطبيعية بجميع أنحاء المحافظة، وتوافقها مع الكود الخاص بحركة سير ذوى الهمم ، وهو الذى يتواكب أيضاً مع تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات التي تصب في صالح جذب المزيد من السياحة العربية، خاصة في مجال السياحة العلاجية والبيئية، مضيفاً بأن أسوان تستحق أن تكون قبلة ومقصداً للسياحة العربية فى ظل حالة الاستقرار والأمن والأمان، كما أن هناك خطة طموحة لتطوير آليات العمل فى السياحة العلاجية والترفيهية والسفارى والصيد لإقامة مراكز متخصصة فى الخدمات السياحية، وأنشطة متنوعة فى هذه المجالات بما يتوافق مع تطلعات السائح العربى.