أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 21-5-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، ب البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 21-5-2023.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والعز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، وسبيد ميديكال، والعبوات الطبية، وعبور لاند للصناعات الغذائية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وحق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2.

البورصة تربح 2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 1.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.094 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 535.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.6 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.97% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.15%، والعرب على 6.88%، واستحوذت المؤسسات على 18.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 78.1 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، 14.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 7.7 مليون جنيه، 87.5 مليون جنيه، 840.6 ألف جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 16860 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 3056 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 20140 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 7052 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 2996 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4545 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 3851 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1282 نقطة.

وصعدت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 42 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2 بسعر إغلاق 0.136 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 30.77%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 37.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.45%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.647 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.72%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 0.654 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.60%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 6.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.27%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بسعر إغلاق 928.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.53%.

- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بسعر إغلاق 3.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.31%.

- حديد عز بسعر إغلاق 38.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.58%.

- مصر لصناعة الكيماويات بسعر إغلاق 24.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.42%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 6.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.38%.