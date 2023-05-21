أسباب تجعلك تضيف بذور قرع العسل "اللب الأبيض" لوجبة الإفطار يوميًا

كتبت ميرفت رشاد

بذور قرع العسل، من الأطعمة المغذية للغاية ومتعددة الاستخدامات ويمكن دمجه في أي وجبة ، بما في ذلك وجبة الإفطار، يمكن أن تساعد إضافة بذور قرع العسل إلى روتينك الصباحي في تعزيز صحتك وعافيتك بعدة طرق، وإليك الفوائد العديدة لاستهلاك بذور قرع العسل ، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

8 أسباب تجعلك تفكر في إضافة بذور قرع العسل إلى وجبة الإفطار يوميًا:

1. نسبة عالية من العناصر الغذائية القرع مليء بالعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك ليعمل بشكل صحيح، إنها مصدر غني لفيتامين أ وج و هـ وبيتا كاروتين والبوتاسيوم والألياف، يساعد فيتامين أ في الرؤية ، بينما يدعم فيتامين ج نظام المناعة الصحي. فيتامين E هو أحد مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة ، وبيتا كاروتين يدعم صحة الجلد ويقلل من الالتهاب.

2. جيد لصحة القلب غنية بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة التي تساعد على حماية القلب من الأمراض، إنها تقلل ضغط الدم وتحسن مستويات الكوليسترول وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

3. يساعد على الهضم تعتبر الألياف من العناصر الغذائية الهامة التي تعزز الهضم الجيد، يعتبر قرع العسل مصدرًا ممتازًا للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان ، مما يساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ويعمل بشكل جيد. كما أنه يساعد في تنظيم حركة الأمعاء، ويقلل من خطر الإصابة بالإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى.

4. يساعد على النوم بشكل أفضل تعد مصدرًا غنيًا للتربتوفان الذي يتحول إلى سيروتونين وميلاتونين في الجسم، يعمل هذان الناقلان العصبيان على تعزيز الاسترخاء والنوم بشكل أفضل، قد يؤدي تناول بذور اليقطين قبل النوم إلى تحسين نوعية النوم.

5. يساعد على فقدان الوزن بذور قرع العسل منخفضة في السعرات الحرارية وغنية بالألياف ، مما يجعلها غذاءً مثاليًا لفقدان الوزن، إنها تساعد على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول ، مما يقلل من تناول الطعام ويحفز فقدان الوزن.

6. يدعم صحة المناعة اليقطين غني بفيتامين C الضروري للحفاظ على نظام المناعة الصحي، يمكن أن يساعد تناول اليقطين على الإفطار يوميًا في تقليل خطر الإصابة بالمرض من خلال تزويد جسمك بالعناصر الغذائية التي يحتاجها لمحاربة العدوى والأمراض.

7. خصائص مضادة للالتهابات تحتوي بذور اليقطين على خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تقليل الالتهاب في الجسم. هذا مهم لأن الالتهاب عامل مساهم في العديد من الأمراض المزمنة.