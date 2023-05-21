أزمة الديون.. بايدن يهاتف مكارثى ورئيس النواب يؤكد: المفاوضات تستكمل بعد عودة الرئيس

كتبت ريم عبد الحميد

طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من فريقه الإعداد لمكالمة هاتفية مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثى اليوم الأحد لمناقشة أزمة سقف الديون والمفاوضات المرتبطة بها، وذلك بعد اجتماعاته فى قمة السبع، بحسب ما قال مسئول بالبيت الأبيض.

ولم يذكر المسئول الموعد المحدد للاتصال، أو مكانه، وما إذا كان سيتم من هيروشيما حيث تعقد قمة مجموعة السبع أو حتى من طائرة الرئاسة الأمريكية إير فورس وان.

وأطلع الرئيس الأمريكي على تحديث من فريق خلال الساعات الماضية حول وضع المفاوضات المتعلقة برفع سقف الديون.

من جانبه، أشار مكارثى إلى أنه لا يعتقد أن المفاوضات ستمضى قدما لحين عودة الرئيس إلى واشنطن.

وقال مكارثى إنه للأسف، فإن البيت الأبيض تراجع، ولا يعتقد أنهم سيمضون قدما لحين عودة الرئيس بايدن إلى البلاد.

ورد البيت الأبيض ببيان قالت عنه صحيفة ذا هيل إنه قلب الطاولة على مكارثى بالقول أن فريق رئيس مجلس النواب وضع على الطاولة عرضا كان خطو كبيرة للوراء، واحتوى مجموعة من المطالب الحزبية المتشددة التي لا يمكن تمريرها أبدا من مجلسى الكونجرس.

وتابع البيان: للتوضيح، فإن فريق الرئيس مستعد للاجتماع فى أي وقت، ودعونا نكون جادين بشأن ما يمكن أن يمر بطريقة غير حزبية، ويصل إلى مكتب الرئيس ويقلل العجز واتهم البيان القيادة الجمهورية التي تدين بالفضل لجناحها المتشدد، بتهديد البلاد بالتخلف عن سداد الديون لأول مرة فى تاريخها ما لم يتم تحقيق مطالب حزبية.

وكان بايدن قد قال خلال مشاركته فى قمة السبع أنه ليس قلقا على الإطلاق بشان التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الديون قبل موعد التخلف عن السداد. فى حين أن وزيرة الخزانة جانيت يلين حذرت مرارا المشرعين من أن التخلف قد يحدث فى الأول من يونيو.