اليوم السابع
Ads
السبت، 20 مايو 2023 10:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

800 طالب وطالبة يشاركون فى أول أيام مبادرة مراجعات الثانوية العامة بالغربية.. صور

السبت، 20 مايو 2023 09:08 م
800 طالب وطالبة يشاركون فى أول أيام مبادرة مراجعات الثانوية العامة بالغربية.. صور اعداد كبيرة من الطلاب تشارك في المراجعات
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم السبت انطلاق مبادرة كلكم ولادنا لتقديم مراجعات لطلاب الثانوية العامة بالمجان في جميع المواد، يأتي ذلك في إطار المشاركة المجتمعية للمجتمع المدني بالغربية.
 
وشهد اليوم الأول للمبادرة حضور 800 طالب وطالبة للمراجعات التي تقدم على يد مجموعة من المدرسين في المواد المختلفة.
 
وقال أحمد منير عطيه، منفذ المبادرة، أن المبادرة تأتي في إطار المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، وتقديم مراجعات شاملة للطلاب في جميع المواد قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، مبينا أنه تم التنسيق مع مدرسين في جميع المواد لتقديم المراجعات للطلاب وفقا للجداول التي تم تحديدها وإعلانها أمام الطلاب.
 
وأضاف لـ "اليوم السابع" أن المبادرة بعد الإعلان عنها شهدت إقبالا كبيرًا من الطلبة فور الإعلان عنها، وتم اختيار إحدي القاعات وتجهيزها، وشهد اليوم الأول للمبادرة مشاركة 800 طالب وطالبة، وأوضح أن المراجعات مستمرة حتى أول شهر يونيو على أن تستأنف كمراجعات ليلة الامتحان قبل كل مادة.
 
اعداد كبيرة من الطلاب تشارك في المراجعات
إعداد كبيرة من الطلاب تشارك في المراجعات

تقديم شرح في المواد
تقديم شرح في المواد

حضور كبير للطلاب في أول أيام المراجعات
حضور كبير للطلاب في أول أيام المراجعات

حضور كبير للطلاب
حضور كبير للطلاب

 


محافظة الغربية

اخبار المحافظات

طلاب الثانوية العامة

مراجعات الثانوية العامة

طنطا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة