800 طالب وطالبة يشاركون فى أول أيام مبادرة مراجعات الثانوية العامة بالغربية.. صور

الغربية مصطفى عادل

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم السبت انطلاق مبادرة كلكم ولادنا لتقديم مراجعات لطلاب الثانوية العامة بالمجان في جميع المواد، يأتي ذلك في إطار المشاركة المجتمعية للمجتمع المدني بالغربية.

وشهد اليوم الأول للمبادرة حضور 800 طالب وطالبة للمراجعات التي تقدم على يد مجموعة من المدرسين في المواد المختلفة.

وقال أحمد منير عطيه، منفذ المبادرة، أن المبادرة تأتي في إطار المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، وتقديم مراجعات شاملة للطلاب في جميع المواد قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، مبينا أنه تم التنسيق مع مدرسين في جميع المواد لتقديم المراجعات للطلاب وفقا للجداول التي تم تحديدها وإعلانها أمام الطلاب.

وأضاف لـ "اليوم السابع" أن المبادرة بعد الإعلان عنها شهدت إقبالا كبيرًا من الطلبة فور الإعلان عنها، وتم اختيار إحدي القاعات وتجهيزها، وشهد اليوم الأول للمبادرة مشاركة 800 طالب وطالبة، وأوضح أن المراجعات مستمرة حتى أول شهر يونيو على أن تستأنف كمراجعات ليلة الامتحان قبل كل مادة.