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2 مليون جنيه من وزارة الأوقاف لدعم معاشات القراء سنويا

السبت، 20 مايو 2023 11:47 ص
2 مليون جنيه من وزارة الأوقاف لدعم معاشات القراء سنويا وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

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قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مضاعفة دعم معاشات القراء بنقابة القراء والذي يصرف من الموارد الذاتية للأوقاف من ريع الوقف ليصبح 2 مليون جنيه سنويا بدلا من مليون جنيه، وذلك إكرامًا لأهل القرآن وتقديرا لما يقومون به في خدمة كتاب الله عز وجل وخدمة الوطن باعتبارهم أحد أهم أدوات قوتنا الناعمة في أرجاء المعمورة التي يطوفونها حاملين كتاب الله تعالى قراءة وإمامة وتعليما تجويدا وترتيلا ،وذلك في ضوء توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإكرام أهل القرآن.
 
ويطبق ذلك من بداية العام المالي 2023/ 2024 ويصرف المبلغ على أربع دفعات متساوية بواقع نصف مليون جنيه كل ثلاثة أشهر .
 
واضاف الوزير لقد أسعدني وسرني دأب وصبر كبار قرائنا العظام على خدمة كتاب الله عز وجل سواء في مقارئ كبار القراء أم مجالس التلاوة أم سفر بعضهم آلاف الأميال صادحا بقراءة القرآن أم تلك الجلسات المتواصلة على مدار نحو يوم ونصف بحيث قاربت جلسات بعضهم خمس ساعات متتابعة دون فاصل لختم القرآن الكريم مرتلا في أقل من ست وثلاثين ساعة بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه ولا تزال القراءة مستمرة و سيتم ختام هذه الختمة اليوم عقب صلاة العشاء بدعاء ختم القرآن بأصوات كبار القراء بحضور جمع من الأئمة والدعوة عامة ومفتوحة.

القران الكريم

معاش القراء

وزارة الاوقاف

وزير الاوقاف



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