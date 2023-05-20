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11 ألفا و242 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالإسماعيلية

السبت، 20 مايو 2023 12:10 م
11 ألفا و242 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالإسماعيلية الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أكد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن المديرية قد أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لعقد امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/2023 بمحافظة الإسماعيلية بكافة نوعياتها ( الصناعى _ الزراعى _ التجاري _ الفندقى) والمقررة اعتباراً من اليوم السبت 20/5/2023 (الامتحانات العملية والمعملية) لتبدأ الامتحانات التحريرية اعتبارا من اليوم السبت الموافق 27/5/2023وذلك طبقاً للجداول المعتمدة والمعلنة بهذا الشأن.
 
وأشار إلى أن إجمالي أعداد طلاب الدبلومات الفنية بنطاق محافظة الإسماعيلية يبلغ 11242 طالبا وطالبة بجميع النوعيات ( صناعى 4819_ زراعى 3418_ تجاري 3005 )  خلال 8 إدارات تعليمية .
 
وأكد وكيل الوزارة أنه تم انهاء كافة الاستعدادات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات والالتزام بالقرارات والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية وتفعيل تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية مع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية أبنائنا الطلاب.
 
وتابع وكيل الوزارة توفير الاستراحات الخاصة وتجهيزها بجميع الإدارات التعليمية لاستقبال السادة رؤساء اللجان والاعضاء القادمين من المحافظات الاخرى وتزويدها بالاثاث اللازم وكافة سبل الراحة والوسائل المعيشية بما يليق بمكانة المعلم كما  تم تجهيز الورش والمعامل بالخامات اللازمة لاختبار الطلبة وفقاً لما يحتاجه كل تخصص من نوعيات التعليم الفنى المختلفة  ( صناعى _ تجارى _ زراعى ) من تجهيزات ومعدات وآلات ومواد خام وذلك وفقاً للضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية وتنفيذ تعليمات الإدارة العامة للامتحانات.
 
وأشار الدكتور محمد بحيري إلى أن امتحانات الدبلومات الفنيه بدأت اليوم بالاختبارات العملية والمعملية للطلاب وتم متابعتها بشكل لحظى ومستمر  من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية التى ضمت  جميع المعنيين و تم ربطها بغرف عمليات مماثلة بالادارات التعليمية  كما تم تشكيل لجنة مركز توزيع أسئلة التعليم الفنى طبقا لاشتراطات وزارة التربية والتعليم والأمن وتم التنسيق بين إدارة المركبات بالمديرية ومركز التوزيع وتم وضع خطوط السير لتسهيل وصول أوراق الأسئلة والإجابة قبل بداية اللجان بوقت كاف وتشكيل رؤساء اللجان لعدد المدارس الفنية بنوعياتها وكذا الملاحظين والمراقبين وذلك في إطار من التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم وكل من مديرية الصحة ومديرية الأمن والتأمين الصحي والوحدات المحلية وجميع اللجان والعمل على توفير كافة الأجواء الامنة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر.

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