وكيل "تعليم دمياط" يوجه بمراعاة الدقة وعدم الاستعجال خلال تصحيح الامتحانات

تفقد اليوم علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للاطمئنان علي انتظام أعمال التصحيح وتقدير الدرجات، برفقة عبد العليم جمعة وكيل المديرية وإيهاب المالكي رئيس لجنة النظام والمراقبة محمد البيلي رئيس لجنة تقدير الدرجات.

وأكد "عبدالرؤوف"، أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية ولجان تقدير الدرجات بدأت اليوم بشكل منتظم لجميع المواد الدراسية، موجها بضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

وأثنى "وكيل الوزارة" على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأني والدقة في أعمال تقدير الدرجات والمراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.