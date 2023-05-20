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في اليوم الثاني لامتحانات الشهادة الإعدادية..

وكيل تعليم الأقصر يتابع لجان مدارس الزينية ويشيد بالانضباط داخل المدارس.. صور

السبت، 20 مايو 2023 12:33 م
وكيل تعليم الأقصر يتابع لجان مدارس الزينية ويشيد بالانضباط داخل المدارس.. صور جولة وكيل تعليم الأقصر على لجان الإمتحانات
الأقصر – أحمد مرعى

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توجه الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إلى قرية العشي التابعة لإدارة الزينية لمتابعة اللجان الامتحانية هناك، وذلك وفقاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، حيث كان في استقباله صبحي يوسف مدير إدارة الزينية التعليمية، ليزور مدارس عبيد علي الإعدادية، العشي الإعدادية، والعشي الثانوية المشتركة.

وأشاد الدكتور صبرى خالد، بمستوى الانضباط داخل اللجان، حيث اطمأن على سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى، وإلى تطبيق كافة الإجراءات التي تمكن الطلاب بجميع اللجان في هدوء، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان، وخلال المتابعة، وجه وكيل الوزارة إلى تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان، والتأكيد على ضرورة منع استخدام التليفون المحمول داخل اللجان، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

وأوصى وكيل تعليم الأقصر، مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة تقديم تقرير عن أداء رئيس اللجنة في نهاية سير الامتحان، مؤكداً على مسؤولية رئيس اللجنة مسؤولية كاملة عن حسن سير العمل وانضباطه وعدم تنازله عن اى من مهام عمله لأي من أعضاء اللجنة وذلك فى إطار الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ ما ورد من الوزارة من تعليمات وقرارات دورية.

ومن جانبه تفقد محسن أحمد مدير إدارة إسنا التعليمية، آداء الامتحانات لطلبة الإعدادية في مدرسة البنات بشارع أحمد عرابي، ومدرسة الشهيد عبد المنعم رياض بنين وبنات، فيما تفقد وكيل تعليم الأقصر الدكتور صبري خالد، عدداً من مدارس المحافظة لمتابعة سير عملية الامتحانات، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

جولة وكيل تعليم الأقصر على لجان الإمتحانات
جولة وكيل تعليم الأقصر على لجان الإمتحانات

 

وكيل تعليم الأقصر يتابع لجان مدارس الزينية
وكيل تعليم الأقصر يتابع لجان مدارس الزينية

 

وكيل تعليم الأقصر يشيد بالإنضباط داخل المدارس
وكيل تعليم الأقصر يشيد بالإنضباط داخل المدارس

 


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