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وزير التعليم يتفقد لجان الإعدادية بالدقهلية ويشدد على عدم التهاون مع الغش.. صور

السبت، 20 مايو 2023 11:56 ص
وزير التعليم يتفقد لجان الإعدادية بالدقهلية ويشدد على عدم التهاون مع الغش.. صور جولة وزير التعليم
كتب محمود طه حسين

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قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفنى، اليوم السبت، بزيارة إلى محافظة الدقهلية؛ لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة.
 
وقد رافق الوزير خلال الزيارة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وهشام جعفر مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، ووائل شعراوى مدير عام التوجيه المالى والإداري، ولجنة من الشؤون القانونية والتوجيه المالي والإداري بالوزارة.
 
وتفقد الوزير سير امتحانات الشهادة الإعدادية في مدرسة شجرة الدر الإعدادية بنات التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية، حيث تؤدي الطالبات امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، واطمأن الوزير على مستوى الامتحان، مؤكدًا أن حرص الوزارة على انضباط سير العملية التعليمية يستهدف في الأساس صالح الطلاب، وأن كافة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة خاصة بالنسبة لسير الامتحانات تؤكد على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
 
كما تفقد الوزير عددا من اللجان داخل المدرسة، حيث تأكد من كتابة بيانات الطلاب بطريقة صحيحة، وبطاقة مراجعة البيانات، وتوقيع المراقبين عليها، كما اطلع أيضا على أعداد الغياب والحضور الفعلى للطلاب داخل اللجنة، وهوية الطلاب وأرقام الجلوس الخاصة بهم.
 
كما تفقد الوزير والمحافظ الكنترول داخل المدرسة، واطلع الوزير على محضر فتح أوراق الأسئلة، والتأكد من توقيت فتحها، كما تأكد من ختم الإدارة على أوراق الأسئلة، واستمارات الغياب، كما اطلع الوزير على أعداد غياب الملاحظين، فضلًا عن التأكد من هوية العاملين بالكنترول، حفاظًا على أعمال الكنترول والسرية.
 
كما تأكد الوزير داخل كنترول المدرسة من عدد اللجان داخل المدرسة، وعدد الأوراق داخل الأظرف، حتى يتم تسليمها داخل اللجنة، وتوزيعها على الطلاب بما لا يسمح للتداول أو الغش. وشدد الوزير على عدم التهاون مع أي حالات غش يتم رصدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
 
وتوجه الوزير والمحافظ، عقب ذلك، إلى متابعة لجنة مدرسة الدكتور أحمد زويل الاعدادية بنات التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية، وتأكد الوزير من فتح أظرف الاسئلة فى موعدها، ومحضر تسليم الأسئلة والتوقيع عليه، كما تفقد عددا من لجان المدرسة، واطمأن على مستوى الامتحان.
 
كما قام الدكتور رضا حجازي أيضا بزيارة مدرسة العلم والإيمان الابتدائية التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية، حيث تفقد عددا من اللجان داخل المدرسة واطمأن على سلامة الإجراءات والتعليمات الخاصة بالعملية الامتحانية، كما تفقد كنترول المدرسة، والتأكد من توقيت فتح مظاريف الأسئلة والتوقيع على محضر فتح الأسئلة.
 
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