وزير التعليم ومحافظ الدقهلية يتفقدان مدرسة أحمد زويل الإعدادية بنات

حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، علي استكمال جولتهما داخل مدارس المحافظة، لمتابعة لجان امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بعد أن تم إلغاءها الخميس الماضي بسبب تسريب المادة.

وأصر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أثناء تفقد كنترول الشهادة الإعداديه بمدرسة أحمد زويل الاعدادية، مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على التوقيع فى سجل الزيارات الخاص بالمدرسة، حرصا منه على الالتزام بقواعد المرور والزيارات.

وتفقد الوزير كنترول الشهادة الإعدادية وعدد من اللجان بمدرسة أحمد زويل الإعدادية، واطمئن على سير الامتحان فى مادة الدراسات والتى تم إلغاء امتحانها يوم الخميس الماضي، وتأكد من التزام المراقبين والطلاب بالتعليمات ومنع دخول الهواتف المحمولة . وأوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن هناك غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات بجميع لجان المحافظة البالغ عددها 583 لجنة، بمدارس المحافظة وبإشراف 17 إدارة تعليمية، تتواصل من خلال الغرف الفرعية بها مع غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، وذلك لتذليل العقبات وحل المشكلات الطارئة فورا.