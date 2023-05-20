وزير التعليم ومحافظ الدقهلية يتفقدان مدرسة أحمد زويل الإعدادية بنات

حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، علي استكمال جولتهما داخل مدارس المحافظة، لمتابعة لجان امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بعد أن تم إلغاءها الخميس الماضي بسبب تسريب المادة.
وأصر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أثناء تفقد كنترول الشهادة الإعداديه بمدرسة أحمد زويل الاعدادية، مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على التوقيع فى سجل الزيارات الخاص بالمدرسة، حرصا منه على الالتزام بقواعد المرور والزيارات.
وتفقد الوزير كنترول الشهادة الإعدادية وعدد من اللجان بمدرسة أحمد زويل الإعدادية، واطمئن على سير الامتحان فى مادة الدراسات والتى تم إلغاء امتحانها يوم الخميس الماضي، وتأكد من التزام المراقبين والطلاب بالتعليمات ومنع دخول الهواتف المحمولة .
وأوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن هناك غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات بجميع لجان المحافظة البالغ عددها 583 لجنة، بمدارس المحافظة وبإشراف 17 إدارة تعليمية، تتواصل من خلال الغرف الفرعية بها مع غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، وذلك لتذليل العقبات وحل المشكلات الطارئة فورا.
وكان تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عددا من لجان امتحانات الشهادة الاعدادية، عقب واقعة إلغاء امتحان الدراسات يوم الخميس الماضي بعد أن تم تسريبه.
وتفقد الوزير لجنة امتحان مدرسة شجرة الدر الاعدادية بنات، والكنترول بالمدرسة.
وأكد الوزير أنه سوف يتم محاسبة كل مقصر فى واقعة التسريب، ولن تمر مرور الكرام ، واطمئن الوزير على سير الامتحانات و طالب الجميع بتوفير الهدوء للطلاب وكل وسائل الراحة أثناء انعقاد اللجان، وقد رافق الوزير ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم،
يذكر بأن تستكمل اليوم، امتحان مادة الدراسات للصف الثالث الاعدادي بعد أن تم الغاءه من قبل محافظ الدقهلية، بعد عملية التسريب و تداول الامتحان بين الطلاب قبل بدء اللجنة.
وزير التعليم ومحافظ الدقهلية يتفقدان المدرسة (1)
وزير التعليم ومحافظ الدقهلية يتفقدان المدرسة (2)
وزير التعليم ومحافظ الدقهلية يتفقدان المدرسة (3)
وزير التعليم ومحافظ الدقهلية يتفقدان المدرسة (4)
وزير التعليم ومحافظ الدقهلية يتفقدان المدرسة (5)
وزير التعليم ومحافظ الدقهلية يتفقدان المدرسة (1)
وزير التعليم ومحافظ الدقهلية يتفقدان المدرسة (2)
وزير التعليم ومحافظ الدقهلية يتفقدان المدرسة (3)
وزير التعليم ومحافظ الدقهلية يتفقدان المدرسة (4)
وزير التعليم ومحافظ الدقهلية يتفقدان المدرسة (5)
وزير التعليم ومحافظ الدقهلية يتفقدان المدرسة (1)
وزير التعليم ومحافظ الدقهلية يتفقدان المدرسة (2)
وزير التعليم ومحافظ الدقهلية يتفقدان المدرسة (3)
وزير التعليم ومحافظ الدقهلية يتفقدان المدرسة (4)
وزير التعليم ومحافظ الدقهلية يتفقدان المدرسة (5)
وزير التربية والتعليم يوقع فى سجل الحضور (1)
وزير التربية والتعليم يوقع فى سجل الحضور (2)
وزير التربية والتعليم يوقع فى سجل الحضور (3)
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