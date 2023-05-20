وزير التعليم العالي يشهد احتفالية "إجراء 1000 عملية زراعة كبد" بجامعة المنصورة

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، احتفالية جامعة المنصورة بإنجاز إجراء 1000 عملية زراعة كبد، وذلك منذ تأسيس البرنامج فى مايو 2004، محققًا نسبة نجاح قياسية تراوحت بين 88% إلى 92% ليحتل برنامج زراعة الكبد بالجامعة المرتبة الثالثة عالميًا بعد كوريا الجنوبية والهند، وذلك بحضور د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، د. أيمن مختار محافظ الدقهلية، ود. شريف خاطر رئيس الجامعة، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، ود.الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق، ود. أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم السابق، وعدد من السادة رؤساء الجامعات وقيادات وزارة التعليم العالي، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الدقهلية.

وخلال فعاليات الاحتفالية، أشاد د. أيمن عاشور بالانجاز الذي حققه برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة، وإجراء 1000 عملية زراعة كبد بنسب نجاح متميزة، ومنافسة المراكز العالمية في نفس المجال، مضيفًا أن الوزارة لا تدخر جهدًا في دعم البرنامج ومواصلة سلسلة الإنجازات، خاصة وأنه يخدم قطاعًا كبيرًا من المرضى سواء داخل مصر أو بالدول العربية والإفريقية.

وأوضح الوزير اهتمام الوزارة بمتابعة أداء المستشفيات الجامعية، والخدمات الطبية والصحية بها، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تضم 120 مستشفى جامعيًّا، وأن هذه المستشفيات تحظى بثقة المواطنين؛ لما تقدمه من خدمات صحية متميزة.

ومن جانبه، قدم د. شريف خاطر عرضاً حول إنجازات جامعة المنصورة وتحقيقها مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية وحصول العديد من الكليات على الاعتماد، مشيرًا للمشروعات التي تقوم بها الجامعة، ونجاحها في تحقيق عناصر الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

أوضح د. شريف أن عمليات زراعة الكبد تتم من خلال فريق طبي متميز برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ جراحة الكبد والمشرف على فريق زراعة الكبد، وذلك بمركز جراحة الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة، مشيرًا إلى أن المركز يضم 20 سريرًا، لافتًا إلى أن المركز يقع فى صدارة القائمة العالمية للفرق الطبية المتميزة فى زراعة الكبد، مؤكدًا أن زراعة الكبد فى جامعة المنصورة قصة نجاح مصرية تحققت بدعم الدولة، وقام بها طاقم طبى متميز يضم ٢٨ طبيبًا من مختلف التخصصات.

وقدم د. محمد عبدالوهاب المشرف على فريق زراعة الكبد بالجامعة عرضًا حول نشاة مشروع زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمي بالجامعة، موضحًا دوره في القضاء على قوائم الانتظار، وتحمل الدولة جميع نفقات العلاج لمرضى زراعة الكبد في برنامج قائمة الانتظار، كما تناول خطوات إنشاء مبنى جديد خاص بزراعة الكبد على مساحة 700 متر، ويعد الأول من نوعه بالشرق الأوسط وأفريقيا متخصص في علاج أمراض وزراعة الكبد، ويهدف لإجراء 5 عمليات إسبوعيًا بدلاً من عمليتين إسبوعيًا، وانجاز أكثر من 200 حالة سنويًا.

ويعتبر هذا العدد غير مسبوق في أي مركز من مراكز زراعة الكبد عالميًا من متبرعين أحياء، وكذلك متابعة المرضى قبل وبعد إجراء العملية لتفادى حدوث مضاعفات للمرضى واستيعاب عدد أكبر من المرضى من الدول العربية الشقيقة، وكذلك تدريب الكوادر الطبية على زراعة الكبد من مصر والدول العربية الأفريقية.

وفي ختام الإحتفالية قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتكريم مجموعة من أطباء مركز جراحة الجهاز الهضمي وأعضاء فريق برنامج زراعة الكبد، وبعض القيادات الجامعية.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن إحصاءات زراعة الكبد بجامعة المنصورة تشير إلى إجراء 80 جراحة لمواطنين عرب أغلبهم من اليمن وليبيا وفلسطين وسوريا والعراق والسنغال، وتتم معاملتهم ماليًا معاملة المواطنين المصريين، كما تم إجراء 30 حالة زراعة لأطفال، وباقى الجراحات تمت لمواطنين مصريين من كافة المحافظات، ويطبق فريق زراعة الكبد معايير صارمة فى المتبرعين من الأقارب حتى الدرجة الثالثة والرابعة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير بمنظومة المستشفيات الجامعية والتي بلغ عددها 120 مستشفى جامعيًا، تقدم خدماتها لأكثر من 20 مليون مريض سنويًا.