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وزير التعليم العالى: "شُفت إعجاز من فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة"

السبت، 20 مايو 2023 04:12 م
وزير التعليم العالى: "شُفت إعجاز من فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة" الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
الدقهلية - شريف الديب

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عبر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، عن سعادته بما قدمه فريق زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمي فى جامعة المنصورة محافظة الدقهلية قائلًا:"شوفت إعجاز باللي عمله الفريق والمنصورة تستحق أن تكون عاصمة الطب".
 
وقدم عاشور الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس فريق جراحة زراعة الكبد.
 
وقال وزير التعليم العالي خلال كلمته باحتفالية جامعة المنصورة بإجراء 1000 حالة زراعة كبد، أن مصر لها اكثر من عاصمه في السياحة والطب والاقتصاد ولدينا مجموعة من المقومات تدل على أن مصر تعيش عصر الجمهورية الجديدة.
 
 وتابع عاشور كلمتة:" زرت كل المنشآت الصحية والتعليمية داخل جامعة المنصورة وشوفت الخدمات المقدمة والنهاردة بنحتفل بالحالة الـ 1000 لزراعة الكبد، وشرفت بزيارة مركز الكلى والمسالك البولية".

 


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