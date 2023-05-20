وزيرة الهجرة تشيد بتألق منتخب مصر لهوكي الجليد في البطولة العربية بالكويت

كتب محمود راغب

هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، "منتخب مصر لكرة السلة للكراسي المتحركة " لفوزه بالبطولة العربية التي استضافتها دولة الكويت، كما أشادت بمنتخب الفراعنة لفريق هوكي الجليد والذي يتألف من شباب المصريين المقيمين بالخارج في 20 دولة حول العالم، من ذوي الهمم ونجحوا في تكوين فريق متميز من المهتمين برياضة هوكي الجليد من المقيمين بالولايات المتحدة، كندا، وأوروبا، ومصر، وما قدموه من مباريات قوية في البطولة العربية لهوكي الجليد 2023.