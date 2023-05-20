اليوم السابع
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وزيرة الهجرة تشيد بتألق منتخب مصر لهوكي الجليد في البطولة العربية بالكويت

السبت، 20 مايو 2023 09:02 م
وزيرة الهجرة تشيد بتألق منتخب مصر لهوكي الجليد في البطولة العربية بالكويت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة
كتب محمود راغب

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هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، "منتخب مصر لكرة السلة للكراسي المتحركة " لفوزه بالبطولة العربية التي استضافتها دولة الكويت، كما أشادت بمنتخب الفراعنة لفريق هوكي الجليد والذي يتألف من شباب المصريين المقيمين بالخارج في 20 دولة حول العالم، من ذوي الهمم ونجحوا في تكوين فريق متميز من المهتمين برياضة هوكي الجليد من   المقيمين بالولايات المتحدة، كندا، وأوروبا، ومصر، وما قدموه من مباريات قوية في البطولة العربية لهوكي الجليد 2023.

 حيث أقيمت البطولة في دولة الكويت في الفترة من 7 إلى 14 مايو 2023، ونجح الفريق المصري لكرة السلة للكراسي المتحركة في الفوز باللقب وسط تشجيع وترحيب ومؤازرة من الجالية المصرية التي حرصت على حضور المباريات وتشجيع الفريق المصري.

 وتضمنت البطولة مشاركة منتخبات من: الجزائر والبحرين ومصر والكويت ولبنان وعمان والسعودية وتونس، كما تم الإعلان عن اتحاد عربي جديد لهوكي الجليد والتعاون بين الدول الأعضاء. 

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