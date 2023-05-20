وزيرا التعليم والتعليم العالى يشهدان احتفالية إجراء ألف حالة زراعة كبد بجامعة المنصورة

الدقهلية : محمد الحبشي

شهدت محافظة الدقهلية اليوم تواجد وزيري التربية التعليم والتعليم العالي، حيث حضر الوزيران احتفالية جامعة المنصورة بفريق زراعة الكبد ووصولهم لـ 1000 حالة زراعة داخل الجامعة.

وجاءت مشاركة وزيرالتربيه والتعليم، الدكتور رضا حجازي في الاحتفاليه علي هامش تفقده لعدد من اللجان الشهادة الإعدادية داخل مدارس المحافظة، للوقوف علي سير امتحان ماده الدراسات الاجتماعية والتي تم إعادتها اليوم بعد إلغاءها الخميس الماضي بعد ورود معلومات بتسريب المادة.

وتفقد وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، مركز الكلي والمسالك البوليه بجامعه المنصوره،وافتتاح مدرجات حديثه بكليه تجارة، وإنشاء المركز الجديد بالجهاز الهضمي.

واستقبل الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، وزير التعليم العالي الدكتور ايمن عاشور داخل جامعة المنصورة، ووزير التعليم العالي الدكتور رضا حجازي، وذلك للاحتفال بزراعه 1000 حاله كبد داخل جامعه المنصورة.

وفي سياق متصل تفقدوزير التعليم العالي ويرافقه الدكتور أيمن مختار كليه الحقوق، وكليه التجاره، كليه المسالك البوليه، واشاد الوزير بحسن الخدمات المقدمه للمواطنين

وافتتح الوزير قاعه الاختبارات الالكترونيه داخل كليه الحقوق، ونظمت جامعه المنصوره حفلا بمناسبه تحقيق 1000 حاله لذراعه الكبد داخل مستشفيات جامعه المنصورة.