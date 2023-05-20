اليوم السابع
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نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد أعمال الامتحانات بكلية التجارة

السبت، 20 مايو 2023 12:17 م
نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد أعمال الامتحانات بكلية التجارة نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد أعمال الامتحانات بكلية التجارة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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تفقد اليوم، الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، سير أعمال الامتحانات بكلية التجارة، وكان فى استقباله الدكتور هلال عفيفي عميد الكلية ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس. 
 
واطمأن الدكتور عاطف حسين على سير الامتحانات ومطابقتها للقواعد المنظمة، كما تفقد منظومة كاميرات المراقبة،  والتي أشاد بكفاءتها العالية، مؤكدا على حرص إدارة الجامعة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات ،  مشيدا بحرص إدارة الكلية على تطبيق القواعد المنظمة للامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات.  
 
وفى ختام الجولة التفقدية، أجرى نائب رئيس الجامعة حوارا ودياً مع أبنائه الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، ووجه بتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الطلاب أثناء تأدية الامتحان، متمنيا لأبنائه الطلاب دوام التفوق والنجاح مثمنا المجهود الذى يقوم به جميع العاملين بالجامعة خلال الامتحانات.

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