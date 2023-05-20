مقرر الأحزاب بالحوار الوطنى: نستهدف الوصول لمخرجات تدعم التعددية الحزبية

كتبت إيمان علي

قال النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن جميع القضايا المطروحة على لجنة الأحزاب السياسية لها أهميتها بهدف البحث عن المساحات المشتركة التي يمكن البناء عليها والانطلاق لآفاق جديدة تدعم التعددية الحزبية والسياسية التي أقرها دستور مصر 2014 في مادته الخامسة.

وأشار إلى أن القضايا الرئيسية التي سترتكز عليها اللجنة هي دعم وتعزيز دور الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب السياسية، الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، مضيفا أن الاستماع والمناقشة لكافة الآراء حول تلك القضايا -وفقا لأيديولوجية كل حزب سياسي-ستكون محل اعتبار وتقدير واحترام.

وأكد "الطماوي" أن اللجنة ستستمع بإنصات كامل لكل الرؤى والأطروحات من ممثلي الأحزاب السياسية والخبراء والمختصين والمهتمين ومن مقدمي المقترحات، مشددا أن نتائج الحوار، سيحددها المتحاورين أنفسهم من خلال المناقشات خاصة وأنه لا يوجد تصويت بالجلسات.

وكان قد أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن مجلس أمناء الحوار قد أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع القادم، وذلك بعد التشاور مع مقررى العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، وتشمل الأحد 21 مايو، المحور السياسى الأحزاب السياسية (2 جلسة)، قانون المجالس الشعبية المحلية (2 جلسة)، الثلاثاء 23 مايو، المحور الاقتصادي لجنة الصناعة (2 جلسة)، لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) (2 جلسة)، الخميس 25 مايو، المحور المجتمعي: التعليم قبل الجامعي (2 جلسة)، القضية السكانية (2 جلسة)