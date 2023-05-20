مفتي الجمهورية في رحاب جامعة المنوفية لمناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق

المنوفية - محمود شاكر

استقبل الدكتور صبحى شرف نائب رئيس جامعه المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نائبا عن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ورئيس الأمانة العامه لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، بحضور الدكتور منصور محمد احمد عميد كليه الحقوق والدكتور عباس مبروك عميد الكلية السابق والدكتور عاطف الفقى وكيل الكلية، واللواء عماد المسيدى مدير عام الأمن بالجامعة.

رحب الدكتور صبحى شرف بمفتى الجمهورية فى رحاب جامعة المنوفية ونقل إليه تحيات الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة.

ومن جانبه اعرب الدكتور شوقى علام عن سعادته بزيارة جامعة المنوفية التى تعد نقطة مضيئة فى سماء محافظة المنوفية. مشيدا بخدمات الجامعة التى تقدمها للمحافظة والمحافظات المجاورة، مؤكدا على أن الجامعات هى مصادر الإشعاع التى تنير الطريق وبعلمائها يرتقى المجتمع.

كما وجه مفتى الجمهوريه التهنئه للدكتور أحمد القاصد بتوليه منصب رئيس الجامعة داعيا الله أن يوفقه ويسدد خطاه، مشيرا إلى أنه تربطه علاقه طيبة بالقاصد منذ أن كان نائبا لرئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ويلمس مايمتلكه من خبرة طويلة فى القيادة وحسن الأداء وهو اهل لذلك.

وأضاف الدكتور شوقى علام انه شرف بزيارة جامعة المنوفية عده مرات لمناقشة رسائل علمية بكليتى الآداب والحقوق بالإضافة إلى القاء محاضرات بالندوات الدينية التى تنظمها الجامعة، موجها الشكر لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة واساتذتها وباحثيها ومشيدا بالأفكار والموضوعات الهادفة التى تناقشها الرسائل العلمية بالجامعة.

وتوجه مفتى الجمهورية إلى كلية الحقوق لرئاسة جلسة مناقشة رسالة دكتوراة تحث عنوان "فكرة العدالة والإنصاف فى الشرائع القديمة مقارنة بالفقه الإسلامى " للباحث أحمد زيان أمين فتوى بدار الإفتاء المصرية.

ويهدف البحث إلى إبراز حقيقة العدالة والإنصاف ودورهما فى الشرائع القديمة والفقه الإسلامى حيث أكد البحث أن العدالة والرأى الاجتهاد لهم دوراً هاماً فى تطور أحكام الفقه الإسلامى، حيث كان للاجتهاد أثر فى ازدهار الفقه الإسلامى وقدرة مسايرته لمتطلبات الواقع المعاصرة وأيضاً له الأثر الكبير فى الرقى الحضارى للأمة والتصدى لمختلف القضايا والنوازل.