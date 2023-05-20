مركز بحوث الرأى بإعلام القاهرة يعلن نتائج استطلاع رأي الجمهور حول دراما 2023 غدا

كتب محمد صبحى

أعلنت الدكتورة "حنان جنيد" عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، أن مركز بحوث الرأى العام بالكلية، تحت رعاية الدكتور"محمد عثمان الخشت" رئيس جامعة القاهرة، ودعم من الدكتور محمد عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع،سيعلن نتائج استطلاع الرأى العام المصرى حول دراما رمضان 2023م، وذلك غدا الأحد 21 مايو الجارى.

وفى السياق ذاته، قامت الدكتورة "سحر مصطفى" مديرة المركز، بتوجيه الدعوة لجميع وسائل الإعلام المقرؤه و المسموعة والمرئية لحضور الإعلان عن نتائج الإستطلاع بمقر الكلية.

جدير بالذكر، أن مركز بحوث الرأى العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، قام بعمل استطلاع للرأى استهدف التعرف على اتجاهات الجمهور المصري نحو دراما رمضان 2023 ، لرصد وتحليل الآراء المتباينة حول مختلف أنواع الدراما المصرية المقدمة خلال الشهر الكريم، وتم تطبيقة على عينة بلغ قوامها 1000 مفردة من جمهور وسائل الإعلام الذين تراوحت أعمارهم من 15 عاماً فيما فوق. وذلك فى الفترة 15-24ابريل 2023م، وأظهر الاستطلاع عدداً من النتائج المهمة، منها أن المنصات الرقمية تفوقت علي القنوات الفضائية من حيث نسب المشاهدة، كما أبرزت النتائج أن "قناة dmc" كانت الأكثر مشاهدة خلال شهر رمضان، يليها قناة ON، وبالنسبة للقنوات الحكومية جاءت قناة النيل للدراما في المرتبة الأولي يليها الفضائية المصرية، ثم القناة الأولي، ثم القناة الثانية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن مسلسل جعفر العمدة كان الأكثر مشاهدة في رمضان هذا العام، يليه مسلسل تحت الوصاية، ثم الهرشة السابعة، وعن أفضل ممثلة فى دور الأم أظهرت نتائج الاستطلاع، حصول الفنانة "هالة صدقى" على أفضل دور أم عن دورها فى مسلسل"جعفر العمدة"، والفنان "محمد رمضان" كأفضل ممثل عن دوره فى نفس المسلسل . وجاءت الفنانة"منى زكى " كأفضل ممثلة عن دورها فى مسلسل "تحت الوصاية" ، و حصل الفنان"أحمد أمين" على أفضل ممثل كوميدى لدوره فى مسلسل "الصفارة"، والفنانة "دنيا سمير غانم"كأفضل ممثلة كوميدية عن مسلسل "جت سليمة".

وأكدت الدكتورة سحر مصطفى، مدير مركز الرأى العام، أن نتيجة الاستطلاع كاملة سيتم الإعلان عنها فى فاعلية يوم الأحد 21 مايو الجارى بمقر كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

ويجدر الإشارة إلى أن الاستطلاع أشرف على إعداده الدكتورة "حنان جنيد "عميد كلية الإعلام، وشارك في إعداده وتنفيذه الدكتورة "سحر مصطفى "الأستاذ المساعد بقسم الصحافة، والمدير الأكاديمي للمركز، والدكتورة "شيرين سلامة "الأستاذ المساعد بقسم الصحافة، والدكتور "محمد فؤاد" الأستاذ المساعد بكلية الإعلام - جامعة الأزهر.